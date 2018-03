Artistas nipo-brasileiros mostram seus trabalhos durante festival em São Paulo

Com o tema Mottainai, termo japonês que expressa o desperdício no sentido mais amplo, começa hoje (27) pré-evento do Festival Japonês XI Nikkey Matsuri, que trará obras de artistas nikkeis (denominação em língua japonesa para os descendentes nascidos fora do país) e convidados. O objetivo é conscientizar, por meio da arte, sobre a importância da utilização de recursos, sejam eles materiais ou imateriais, como o tempo, por exemplo.

Entre os artistas plásticos convidados estão Yutaka Toyota e Kenji Fukuda. Na mesma exposição, um espaço com obras peruanas, trazidas em parceria com o Consulado Geral do Peru, mostram a cultura daquele povo que também recebeu influência japonesa.

O pré-evento ocorre nesta terça-feira na Galeria Marta Traba, no Memorial da América Latina. Haverá a abertura oficial de uma exposição de artes e de uma mostra de curtas com artistas nipo-brasileiros.

Organizada pelo coletivo Oriente-se, composto por atores profissionais com ascendência oriental, a Mostra de Curtas-Metragens contará com 14 filmes de aproximadamente seis minutos cada. Os curtas abordam temas como a diversidade étnica, social e de gênero e procuram mostrar o dia a dia dos nikkeis brasileiros, sem estereótipos.

A mostra de curtas será encerrada nos dias 7 e 8 de abril, quando haverá um bate-papo com os integrantes do coletivo. A exposição ficará aberta para visitação até 14 de abril. Ambas têm entrada franca.

Mostra Longas Premiados

Esta terça-feira (27) oferece mais opções de filmes gratuitos ao público. A última exibição da Mostra Longas Premiados acontece na Sala Itaú Cultural com duas sessões, às 18h e às 20h. O primeiro será Pela Janela, de Caroline Leone, e, em seguida, Arábia, de Affonso Uchôa e João Dumans.

A programação audiovisual ocorre durante todo o ano, ampliando a sua grade como mais um espaço dedicado ao cinema, com ênfase na produção nacional, exibindo filmes e outras ações formativas do audiovisual, sempre às terças-feiras. Em abril, apresentará filmes selecionados na edição passada do festival É Tudo Verdade, em parceria com a organização, e reprisará o filme vencedor deste ano.

Em maio, o tema escolhido pela curadoria incluirá filmes realizados em 1968, dando um panorama do que os brasileiros assistiram há 50 anos. Em junho, haverá mostra de cinema latino-americano, em parceria com La Clac Escuela de Cine - Eduardo Ruderman, de Buenos Aires.

Serviço

Mostra Longas Premiados

Dia 27 de março, às 18h

Pela Janela (Caroline Leone, Brasil/Argentina, 2017, 84 min, Ficção)

Classificação indicativa: 10 anos

Dia 27 de março, às 18h e às 20h

Arábia (Affonso Uchôa, João Dumans, 2017, 96 min, Ficção)

Classificação indicativa: 16 anos

Entrada gratuita

Distribuição de ingressos:

Público preferencial: 2 horas antes do espetáculo (com direito a um acompanhante)

Público não preferencial: 1 hora antes do espetáculo (um ingresso por pessoa)

Serviço

11º Nikkey Matsuri – Festival Japonês

Data: 7 e 8 de abril de 2018, das 9h às 18h

Local: Memorial da América Latina, ao lado da estação Palmeiras/Barra Funda do Metrô.

Entrada gratuita