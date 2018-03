Em São Paulo, comemoração do Dia Nacional do Circo homenageia palhaço Piolim

O Centro de Memória do Circo (CMC) de São Paulo celebra hoje (27) o Dia Nacional do Circo com o Cortejo Viva o Piolim, em homenagem a uma dos maiores palhaços do Brasil. Se estivesse vivo, hoje seria aniversário do artista, um dos pilares das artes circenses no país.

No cortejo, Piolim será representado por um boneco articulado de mais de 5 metros de altura, criado pelo artista plástico Ricardo Costa, e será “devorado” por mais de 70 artistas, entre palhaços, circenses, atores e músicos no Largo Paissandu, no bairro da República, no centro da cidade. O local é histórico do circo brasileiro, em que Piolim atuou por quase quatro anos e onde foi descoberto pelos modernistas.

Como parte das comemorações, hoje também será feita visita monitorada à exposição Hoje tem espetáculo, passeio pelo Largo do Paissandu e visitas às reservas técnicas do CMC e à Oficina Saberes do Circo. Às 17h30 acontece o Lançamento do Programa Sou de Circo, um projeto de experimentação profissional para jovens na área de arquivologia, museologia, pesquisa e história do circo.

Festival Internacional de Circo

Em abril, a capital paulista recebe o 1º Festival Internacional de Circo (FIC), entre os dias 11 e 15. Promovido pela Associação dos Amigos de Memória do Circo, evento terá mais de 40 atrações brasileiras e também de artistas da Bélgica, Espanha, Itália, Argentina, Chile, Equador e Uruguai.

Os espetáculos circenses terão elementos de teatro, dança e cinema. De acesso gratuito, grande parte das atividades acontecerá na Cidade do Circo, um espaço montado no Centro Esportivo Tietê, na zona norte.