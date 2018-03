Museu Catavento completa nove anos com exposições e participação do público

Museu Catavento aborda temas científicos de forma criativaAlexandre Carvalho/Divulgação/Governo de São Paulo

O Museu Catavento, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, completa nove anos nesta segunda-feira (26) com uma programação especial para comemorar a data junto ao público, com diversas atividades para todas as idades que prosseguem até o final do mês de abril.

Motivos para comemorar não faltam: a instituição recebeu, no último ano, mais de 560 mil visitantes; o espaço conta com mais de 250 instalações, que incluem um borboletário, sala de realidade virtual, jardim de polinizadores e diversas exposições sobre o universo, a física, a biodiversidade e a anatomia humana. Desde a sua inauguração, em 2009, mais de 4 milhões de pessoas já passaram pelo museu que fica no centro da na capital paulista.

Para celebrar a data, aos sábados e domingos, das 10h às 16h, as famílias podem participar da “Oficina Desenhando o Catavento” e aprender técnicas de observação enquanto se divertem explorando o museu e registrando o que veem em um sketchbook (caderno utilizado para desenhar rascunhos).

Ao final, os desenhos serão digitalizados e expostos. Em cada final de semana será proposto um tema diferente, baseado nas áreas temáticas do museu: Universo, Vida, Engenho e Sociedade. Para participar, é necessário retirar uma senha na bilheteria. O material para a atividade é fornecido pelo Catavento.

Exposição

Até 22 de abril, os visitantes poderão conhecer a exposição “Desenhando o Catavento”, com as obras elaboradas no “118º Encontro Urban Sketchers” e na “Oficina Desenhando o Catavento”. O objetivo da mostra é destacar a percepção do público sobre o museu, reunindo técnicas amadoras e profissionais e exaltando não apenas o estético, mas também o emocional revelado nas impressões pessoais de quem elaborou cada obra.

Além da programação especial, o público poderá celebrar o aniversário do museu explorando instalações interativas como o “Mundo das Abelhas”, inaugurada em dezembro, que destaca a importância desses insetos para a manutenção da biodiversidade, e “O Mundo do Perfume”, que promove uma viagem sensorial pelo universo do olfato e das fragrâncias, entre outras atrações.

Histórico

O Museu Catavento, foi inaugurado em 26 de março de 2009,, pelo Governo do Estado de São , no antigo Palácio das Indústrias, prédio tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado e projetado pelo arquiteto Domiziano Rossi. A edificação adota o estilo eclético, herança da moda em vigor na Itália na virada do século XIX para o século XX.

Com o objetivo de apresentar conhecimentos sobre arte e ciência para crianças, jovens e adultos, o Catavento possui mais de 250 instalações divididas em quatro seções (Universo, Vida, Engenho e Sociedade). Cada seção foi elaborada com iluminação e sons que contribuem para criar atmosferas únicas e envolventes.

Atrações como aquários de água salgada com anêmonas e peixes carnívoros e venenosos, uma maquete do sol e uma parede de escaladas são alguns exemplos de como o visitante pode aprender e se divertir ao mesmo tempo.

Na área externa também é possível conferir equipamentos como a locomotiva Dübs (fabricada em 1888 na Inglaterra, que pertenceu à Cia. Paulista de Estradas de Ferro e foi usada brevemente para o transporte de carga) e o avião DC-3 (1936), que foi utilizado como cargueiro militar na Segunda Guerra Mundial.

Curiosidades

O Museu Catavento faz parte do ranking dos dez melhores museus do Brasil do Trip Advisor, maior site de viagens do mundo. Em fevereiro de 2017, foi inaugurada a sala de realidade virtual “Dinos do Brasil”, elaborada com tecnologia de altíssima qualidade, que proporciona aos visitantes uma experiência imersiva e interativa pelo território brasileiro na era mesozóica (entre 250 milhões e 65 milhões de anos atrás) com auxílio de óculos de realidade virtual. O Catavento leva exposições itinerantes para shoppings de São Paulo e participa de diversos eventos, como a Corrida Circuito Rios e Ruas, em 2017, e a Campus Party, em 2018.

Serviço:

Catavento Cultural e Educacional - Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/n (Av. Mercúrio), Parque Dom Pedro II, Centro, São Paulo/SP

Aberto de Terça a domingo, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 10,00 - inteira R$ 5,00 – meia Gratuidade para todos os públicos aos sábados

Acessibilidade no local Estacionamento pago - www.cataventocultural.org.br