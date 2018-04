Artista carioca que usa material reciclado expõe no Centro Cultural Correios SP

Um conjunto de 18 trabalhos feitos a partir de materiais que iriam para o lixo – especialmente papelão – serão apresentados na mostra Descartes da artista carioca Myriam Glatt. A exposição, que já passou por Niterói e Rio de Janeiro, fica em cartaz até o dia 30 de maio no Centro Cultural Correios, em São Paulo. Entre as novidades, estão sete instalações inéditas – uma delas com 13 metros de comprimento.

A artista conta que a ideia de trabalhar com reciclagem veio da necessidade de inovação em sua obra. “Eu vinha tentando a pintura tradicional, a pintura sobre tela, mas em algum momento todo artista entra em crise. Eu entrei em crise, com vontade de fazer uma coisa diferente, contemporânea, de experimentar, eu estava muito confortável e queria arriscar”, disse à Agência Brasil.

Foi quando ela se deparou com caixotes descartados na rua em dia de coleta de lixo. “Levei para o ateliê. O meu tema eram sementes, flores e comecei a usar como suporte não só o quadrado, o plano. Eu queria ir além da forma do quadrado plano, queria cortar as formas que eu estava pintando. Eu peguei como referência as flores e comecei a desenhá-las em papelão e cortar.”

Em seguida, Myriam Glatt começou a usar também outros tipos de suporte, como o jornal. Ela conta que colecionava páginas do caderno de arte e decidiu utilizá-las também. “Não é qualquer parte do jornal. Eu faço pouca interferência nesses descartes. O espectador consegue ler a matéria que é sobre arte”, explicou.

Para a artista, mais do que suportes, os materiais coletados se mesclam com a pintura, criando uma só mensagem.

A entrada para a exposição é gratuita e mais informações estão disponíveis no site dos Correios.