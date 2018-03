Encontro integra culturas árabe, africana e brasileira em São Paulo

O 8º Festival Sul-Americano da Cultura Árabe-África (SACA) que teve início no dia 18 de março acontece em diversos pontos da capital paulista, em 20 cidades do estado de São Paulo e exterior. O encontro promove manifestações culturais árabes, africanas e sul-americanas, além de fortalecer o vínculo baseado no respeito à diversidade e aos laços históricos e sociais. A ideia é também incentivar a paz aproximando os povos dessas três regiões do mundo.

Organizado pela Biblioteca e Centro de Pesquisa América do Sul-Países Árabes- África (Bibli-ASPA) o evento prossegue até o dia 31 de março. Nesta edição do festival, foram incluídos no circuito as cidades de Santos, Ribeirão Preto, Campinas, Americana, Marília, São José do Rio Preto, ABCD e Embu das Artes. “A intenção é ampliar o evento e levar um público cada vez maior a consciência de respeitar a cultura dos refugiados que têm povoado progressivamente o País”, diz a entidade.

Entre as atividades estão oficinas de artesanato, gastronomia e dança; mostra de filmes; contação de histórias infantis e saraus. Participam do evento autoridades internacionais e refugiados da Síria, do Iraque, da Nigéria, do Senegal, Marrocos, da Colômbia, do Haiti, entre outros.

O destaque do evento será o Seminário Internacional sobre Migrações, Deslocamentos e Refúgios, de 30 de março a 1º de abril. Entre os convidados confirmados estão representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), do governo estadual de São Paulo, Ministério das Relações Exteriores, da Liga dos Estados Árabes, do Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público Democrático (MPD), da Defensoria Pública da União (DPU), das universidades, dos centros de pesquisa e das instituições que trabalham com o tema. O encontro será gratuito e aberto a todos.

Para participar é preciso se increver por meio do site ou do e-mail direcao@bibliaspa.org.