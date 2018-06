Sesc Avenida Paulista abre celebrações do Dia Mundial do Refugiado

Um tapete de 150 metros quadrados, com frases de refugiados que residem no Brasil, será estendido neste domingo (17), a partir das 10h, na entrada do Sesc Avenida Paulista, em comemoração ao Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho. No tapete, estarão impressas frases de refugiados sobre se sentir em casa no Brasil.

Uma programação cultural, com o apoio da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), envolvendo estrangeiros que vieram reconstruir suas vidas na cidade de São Paulo, está prevista para ter início às 10h30. O quarteto de músicos Os Escolhidos apresenta as músicas tradicionais da República Democrática do Congo, país de origem dos seus componentes. Os visitantes poderão também participar de uma oficina sobre turbantes com mulheres do Congo, Senegal e de Angola.

Ritmos da Colômbia marcam uma oficina de música e dança com a artista Margarita Maria Milagros, às 11h30. Uma hora depois, às 12h30, o coral infantil Coração Jolie, da organização não-governamental IKMR, composto por crianças de oito nacionalidades, faz o encerramento das apresentações artísticas, cantando música popular brasileira. As atividades são gratuitas.

De acordo com a Acnur, há em todo o mundo mais de 65 milhões de pessoas que se encontram fora de seus locais de origem devido a guerras, conflitos armados, perseguições e violações dos direitos humanos.

Dados do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) mostram que, até o fim de 2017, mais de 10 mil pessoas de várias nacionalidades foram reconhecidas como refugiadas pelo Brasil. Desses, 5.134 continuam vivendo no país na condição de refugiado, sendo que 52% dessa população moram em São Paulo.