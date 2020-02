Ministério repudia agressão racista a jovem na Bahia

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) repudiou hoje (5) a agressão, com tapas, chutes e xingamentos, de um policial militar da Bahia a um jovem negro, na periferia de Salvador. Um vídeo, que começou a circular nas redes sociais no domingo (2), mostra o policial fardado agredindo um jovem em posição de revista.

Durante a abordagem, o policial grita para o rapaz “você, para mim, é um ladrão vagabundo”, arranca o boné usado pela vítima e puxa o cabelo do jovem de maneira abrupta. O rapaz, não identificado, usava um penteado afro, estilo black power, e teve sua aparência questionada pelo agressor. “Com essa desgraça de cabelo você é o quê? É trabalhador? É veado?”. Após dar três socos nas costelas e um chute nas pernas do jovem, o policial deixa o local caminhando. O momento da agressão foi registrado em vídeo por moradores do bairro Fazenda de Coutos,na periferia da capital baiana.

“O MMFDH e a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR) condenam a atitude irregular do policial em questão, que não corresponde com o comportamento esperado de um servidor da Lei. Nenhum tipo de violência e racismo será tolerado por este ministério e, por isso, prestamos nossa solidariedade e apoio ao jovem agredido”, registra a publicação da pasta.

O governador da Bahia, Rui Costa, descreveu a agressão como “inaceitável e inadmissível, e não reflete o comportamento e os ideias da instituição”. No Twitter, o governador afirmou ter determinado uma “apuração rigorosa e imediata” por parte da corporação. Rui Costa solicitou ainda que o resultado da investigação seja divulgado para a sociedade.

Determinei apuração rigorosa e imediata da Corregedoria da Polícia Militar com as devidas punições legais aos responsáveis e divulgação para a sociedade das medidas adotadas. Para que esses casos isolados não possam continuar comprometendo a imagem da instituição. — Rui Costa (@costa_rui) February 4, 2020





Edição: Lílian Beraldo