País produziu em novembro 2,595 milhões de barris de petróleo por dia

Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil

A produção de petróleo no Brasil, em novembro, totalizou 2,595 milhões de barris por dia. O resultado, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), representa uma queda de 1,2% em relação com o mês anterior e de 0,5% em relação ao mesmo mês de 2016.

Houve queda também na produção de gás natural. O total de 113 milhões de metros cúbicos por dia, significou redução de 1% em comparação a outubro e alta de 2,1%, se comparado a novembro do ano anterior.

A produção total de petróleo e gás natural no país foi de aproximadamente 3,308 milhões de barris de óleo equivalente por dia, que é a unidade padrão de medida correspondente à energia liberada pela queima de um barril de petróleo bruto.

Pré-sal

Já no pré-sal, foi registrada, na mesma comparação, alta de 1,5% na produção de novembro, que ficou em 1,652 milhão de barris de óleo equivalente por dia. O volume de 1,327 milhão de barris de petróleo por dia e 52 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, em 83 poços representou 49,9% do total produzido no Brasil.

Campos produtores

O maior produtor de petróleo e gás natural foi o Campo de Lula, na Bacia de Santos, que alcançou, em média, 840 mil barris de petróleo por dia e 35,5 milhões de metros cúbicos de gás natural. Os campos marítimos foram responsáveis por 95,3% do petróleo e 79,4% do gás natural.