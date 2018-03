Dólar aproxima-se de R$ 3,31 e fecha no maior valor do ano

Num dia de tensões no mercado de câmbio, a moeda norte-americana fechou no maior valor do ano. O dólar comercial encerrou esta terça-feira (20) vendido a R$ 3,308, com alta de R$ 0,024 (0,73%). A divisa está no nível mais alto desde 28 de dezembro (R$ 3,314).

O dólar operou em alta durante toda a sessão, fechando com valorização pelo segundo dia consecutivo. Amanhã (21), o Federal Reserve (Fed) reúne-se para definir os juros da economia norte-americana. Juros mais altos nos Estados Unidos estimulam que os investidores vendam ações na bolsa de valores e comprem títulos do Tesouro norte-americano, considerado os papeis mais seguros do planeta.

Da mesma forma, as taxas maiores nos EUA propiciam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil, para cobrir prejuízos em mercados de economias avançadas.

Na bolsa de valores, o dia foi de otimismo. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, interrompeu uma sequência de cinco quedas seguidas e fechou a terça-feira com valorização de 0,3%, aos 84.164 pontos.