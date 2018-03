Dólar encosta em R$ 3,32 e fecha no maior valor em três meses

O dólar fechou o dia em R$ 3,319, o nível mais alto desde 22 de dezembro (R$ 3,33)Arquivo/Agência Brasil

Em mais um dia de nervosismo no mercado financeiro, a moeda norte-americana voltou a subir e a fechar no maior valor do ano. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (23) vendido a R$ 3,319, com alta de R$ 0,009 (0,28%). A divisa está no nível mais alto desde 22 de dezembro (R$ 3,33).

Este foi o segundo dia seguido de alta. O dólar operou próximo da estabilidade durante toda a sessão, mas consolidou a tendência de alta durante a tarde.

Ontem (22), o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de US$ 60 bilhões à China. A decisão provocou turbulências no mercado financeiro global. Nem a decisão dos Estados Unidos de suspender a sobretaxa sobre o aço brasileiro até maio trouxe tranquilidade ao mercado.

O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu pela segunda sessão consecutiva e fechou a sexta-feira com retração de 0,46%, aos 84.377 pontos. Na semana, a moeda norte-americana subiu 1,23%, e o Ibovespa acumulou recuo de 0,6%.

*Com informações da Agência EFE