Dólar fecha no maior valor do ano em meio à guerra comercial entre EUA e China

Em um dia de tensões no mercado financeiro em todo o mundo, a moeda norte-americana fechou no maior valor do ano. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (22) vendido a R$ 3,31, com alta de R$ 0,041 (1,27%). A divisa está no nível mais alto desde 28 de dezembro (R$ 3,314).

O dólar operou em alta durante toda a sessão, depois de ter caído ontem (21). Hoje, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de US$ 60 bilhões à China. A decisão provocou turbulências no mercado financeiro global.

A tensão também atingiu a bolsa de valores. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, interrompeu uma sequência de duas altas seguidas e fechou a quinta-feira com retração de 0,25%, aos 84.768 pontos.

* Com informações da Agência EFE