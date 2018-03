Intenção de Consumo das Famílias cresce 1,1% de fevereiro para março

Na comparação com fevereiro, as principais altas foram observadas nos componentes compra a prazo (2,6%) e momento adequado para a compra de bens duráveis (2%)MARCELLO CASAL JR

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) aumentou 1,1% de fevereiro para março deste ano e ficou em 88 pontos, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na comparação com março do ano passado, o índice teve alta de 12,6%.

Apesar do crescimento, o indicador ainda se mantém abaixo dos 100 pontos (em uma escala de zero a 200 pontos). Isso, segundo a CNC, indica que a recuperação do otimismo das famílias brasileiras é lenta.

Os sete componentes do indicador tiveram alta nos dois tipos de comparação temporal. Na comparação com fevereiro, as principais altas foram observadas nos componentes compra a prazo (2,6%) e momento adequado para a compra de bens duráveis (2%).

Já em relação a março de 2017, os principais aumentos vieram do momento para bens duráveis (27,3%), nível de consumo atual (23,6%) e perspectiva de consumo (23,3%). De acordo com a CNC, a menor volatilidade da taxa de câmbio e as melhores condições de aquisição de crédito influenciaram a maior disposição ao consumo, em especial a compra de bens duráveis.