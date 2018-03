Número de linhas da telefonia fixa fecha fevereiro estável

O número de linhas da telefonia fixa fechou o mês de fevereiro praticamente estável quando comparado com janeiro. Os dados divulgados hoje (20) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que o mês terminou com 40.550.669 linhas em serviço, menos 144.900 do que o registrado em janeiro, quando fechou com 40.695.569 linhas em serviço.

Segundo a Anatel, o valor representou menos que um centésimo na variação percentual. Da mesma forma, nos últimos 12 meses a telefonia fixa apresentou redução de 1.146.444, redução de 0,03%.

“Nos últimos 12 meses, as empresas autorizadas apresentaram menos 67.500 linhas, [redução de 0,39%]. Ao mesmo tempo as concessionárias perderam 1.078.944 linhas, [menos 4,40%]”, disse a Anatel.

A maior redução, na comparação com janeiro, ficou com o segmento das concessionárias do serviço. Do total de 23.437.874 linhas fixas registradas pelas autorizadas, houve uma redução de 0,46%, com uma queda de 108.366 linhas.

O Acre foi o único estado a apresentar crescimento no número de linhas. O estado da Região Norte apresentou crescimento de 0,86%, fechando fevereiro com 59.575 linhas, 506 a mais do que o registrado em janeiro. O estado de Alagoas apresentou a maior queda, com redução de 1.226 na comparação com janeiro. O estado fechou fevereiro com 104.672 linhas, redução de 1,16%.

Já as autorizadas, fecharam fevereiro com 17.112.795 de linhas, uma redução de 0,21% quando comparado com o mês anterior e uma diminuição de 36.534 linhas.

Nesse segmento, o estado que apresentou a maior diminuição de linhas foi São Paulo com redução de 0,77%. O estado fechou fevereiro com 5.751.471 linhas, 44.373 a menos do que o registrado em janeiro. Já Roraima apresentou o maior crescimento, de 3,55%, com o acréscimo de 219, as 6.163 registradas em janeiro.