Petrobras recebe da Statoil US$ 300 milhões referentes à venda de bloco

A Petrobras recebeu hoje (21), da Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda, US$ 300 milhões, referentes à segunda parcela da operação de cessão de sua participação no bloco exploratório BM-S-8, concluída em 22 de novembro de 2016 com a empresa norueguesa.

O pagamento dessa parcela estava condicionado à assinatura do contrato de partilha do bloco Norte de Carcará, outorgado, em janeiro de 2018, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A primeira parcela, no valor de US$ 1,25 bilhão, foi paga pela Statoil, no fechamento da operação.

Segundo a companhia, o restante do valor total da operação, para completar o preço base de US$ 2,5 bilhões, será pago na última parcela relacionada à celebração do Acordo de Individualização da Produção, para a unitização do bloco, que ocorre com jazidas adjacentes a campos ou prospectos de reservatórios que ultrapassam a área contratada.