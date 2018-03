São Paulo recebe feirão Limpa Nome da Serasa

A capital paulista recebe nesta semana o 21º Feirão Limpa Nome da Serasa. Os consumidores que quiserem colocar sua vida financeira em dia poderão participar do mutirão de atendimento, que acorrerá no Vale do Anhangabaú, embaixo do viaduto do Chá, das 9h às 18h, a partir de amanhã (19), até o dia 24.

No último feirão feito pela Serasa, as dívidas mais renegociadas foram relativas a bancos e financeiras (30,5%), seguidas por cartões (26,6%), telefonia e internet (19,4%), recuperadoras de crédito (16,6%) e varejo: 3,3%. As empresas confirmadas no evento são Omni, Banco Pan, Recovery, Santander, Porto Seguro, e Kroton.

Para saber se você tem dívida com uma dessas empresas ou outras, o Serasa disponibiliza consulta no site https://www.serasaconsumidor.com.br/. Apenas no município de São Paulo, 4 milhões de pessoas estão inadimplentes, segundo a Serasa.