Temer anuncia prorrogação de regime especial de tributação para setor automotivo

O presidente Michel Temer durante visita a fábrica da Fiat Chrysler Automobiles, em Goiana, Pernambuco Beto Barata/PR

O presidente Michel Temer anunciou hoje (23) a prorrogação por cinco anos do regime especial de tributação para o setor automotivo na Região Nordeste do país. O anúncio foi feito durante a visita do presidente à fábrica da Fiat na cidade de Goiana (PE).

“Eu quero em primeiro lugar, em face de ter havido há tempos atrás, um regime especial para o setor automotivo no Nordeste, eu quero anunciar solenemente que nós vamos providenciar a prorrogação por mais cinco anos do setor automotivo”, disse.

Em 2010, o governo federal já havia prorrogado um regime de tributação especial que existia para o setor automotivo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. A prorrogação anunciada à época era de dez anos. Questionados, o Planalto e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, não deram, até a publicação desta notícia, detalhes sobre a medida anunciada hoje.

Emprego

O presidente também comemorou o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado hoje (23) pelo Ministério do Trabalho, tanto em seu discurso como também nas redes sociais.

“O Brasil voltou a oferecer empregos para a população. A retomada da economia permite a recuperação de milhares de postos de trabalho. O Caged mostra a abertura de 61.188 vagas com carteira assinada em fevereiro, melhor resultado dos últimos 4 anos para o mês. Temos que comemorar”, disse ele, em sua conta no Twitter.

O número de vagas abertas com carteira assinada em fevereiro é bem superior em relação aos mais de 35 mil empregos gerados em fevereiro do ano passado e corresponde ao melhor resultado desde 2014, quando foram abertas 260.823 vagas no mesmo período. No total, foram registradas 1.274.965 admissões e 1.213.777 demissões.

Hemobras

Em viagem durante todo o dia, ele passou a manhã em Xique-Xique, na Bahia. Lá, ele reafirmou o apoio ao Refis das micro e pequenas empresas. À tarde, após visitar a fábrica da Fiat, foi à Hemobras, a estatal do setor de derivados de sangue e biofármacos, também em Goiana.

Lá, ele anunciou investimentos de R$ 200 milhões para retomada das obras da fábrica da estatal. O presidente destacou, ainda, a importância da iniciativa privada em investimentos futuros. “Verifico que há uma cooperação, que é uma cooperação muito natural no nosso governo, entre o poder público e a iniciativa privada. Vejam que o nosso ministro [da Saúde] Ricardo Barros providenciou no orçamento uma verba de quase R$ 200 milhões, e ao mesmo tempo conectou-se com a iniciativa privada que, vai mais R$ 300 e poucos milhões. É uma coisa importantíssima”, disse.