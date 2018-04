Arrecadação de loterias da Caixa tem o melhor desempenho dos últimos cinco anos

As loterias da Caixa arrecadaram no primeiro trimestre deste ano mais de R$ 3,3 bilhões, um aumento de 19,2% na comparação com o mesmo período de 2017, que foi de R$ 2,7 bilhões.

Segundo a Caixa, em março a arrecadação atingiu R$ 1,1 bilhão, crescimento de quase 16% em relação a março do ano passado.

A Mega-Sena continua liderando as vendas de apostas, com R$ 456,7 milhões; a Lotofácil vem em segundo, com R$ 336,8 milhões; e a Quina em terceiro, com R$ 192,8 milhões.

“No primeiro trimestre, apresentamos a melhor performance das loterias nos últimos cinco anos. Foi ofertado R$ 1,02 bilhão em prêmios para mais de 69 milhões de apostadores, e repassado R$ 1,6 bilhão para as áreas sociais, como educação, esporte, segurança pública, cultura e saúde”, disse o vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Valter Nunes.

*Com informações do site da Caixa