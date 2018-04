Dólar volta a ultrapassar R$ 3,42 e fecha no maior valor em 16 meses

Em dia de tensões no mercado financeiro, a moeda norte-americana voltou a subir e fechou no maior valor em 16 meses. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (13) vendido a R$ 3,426, com alta de R$ 0,018 (+0,53%). A cotação está no maior valor desde 5 de dezembro de 2016 (R$ 3,429).

Esse foi o segundo dia seguido de alta do dólar, que começou a sexta-feira com pequena queda, mas inverteu a tendência no início da tarde e passou a subir. A divisa encerrou a semana com valorização de 1,72%.

No mercado de ações, o dia foi de queda. O Índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 1,3%, fechando aos 84.334 pontos. O indicador interrompeu uma sequência de três dias de alta.

Em meio à instabilidade do cenário político brasileiro, o mercado financeiro está influenciado por turbulências externas. Além das desavenças comerciais entre Estados Unidos e China, o agravamento do conflito na Síria, com a possibilidade de uma intervenção militar conjunta de potências ocidentais, aumentou a volatilidade nas negociações.

