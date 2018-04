IGP-10 tem inflação de 0,56% em abril e de 2,04% no ano

Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, subiu de 0,10% em março para 0,28% em abril, o que se refletiu no IGP-10 Rovena Rosa/Agência Brasil

A inflação - medida pelo Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) - ficou em 0,56% em abril deste ano, percentual superior ao de março (0,45%).

Em abril do ano passado, índice havia registrado deflação (queda de preços) de 0,76%. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador acumula inflação de 2,04% no ano e de 1,31% em 12 meses.

O aumento da taxa de inflação foi puxado pelos três grandes segmentos do IGP-10: atacado, varejo e construção civil. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, passou de 0,63% em março para 0,70% em abril.

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, subiu de 0,10% em março para 0,28% em abril. Já o Índice Nacional de Custo da Construção passou de 0,12% em março para 0,30% em abril. O IGP-10 é calculado com base em preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.