Número de chips com acesso 4G ativados em fevereiro chega a 2 milhões

Em fevereiro, foram ativados 2 milhões de novos chips de 4G, totalizando 107,6 milhões de acessos a esse tipo de tecnologia em todo o país. Os número fazem parte de um balanço divulgado hoje (5) pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), que reúne as empresas do setor.

De acordo com a associação, a rede de 4G apresentou crescimento de 127% em 12 meses, passando a operar em 3.861 municípios no país. “Essa cobertura é mais de três vezes superior à obrigação estabelecida nos leilões das licenças de serviços móveis, de 1.079 municípios”, disse a Telebrasil em nota.

Cobertura 3G

O balanço mostra ainda que a cobertura de 3G, atinge 5.151 dos 5.570 municípios brasileiros. “Ao todo, o número de acessos 3G chega a 79 milhões no País. A cobertura 3G ultrapassa em muito a obrigação atual, que é de 3.917 municípios”, informou a associação.

Segundo a Telebrasil, o país conta com 205 milhões de acessos à internet pela rede móvel. “Considerados os acessos fixos e móveis, os dados de fevereiro mostram um total de 234 milhões de acessos no país. Destes, 29,3 milhões são em banda larga fixa, segmento que cresceu 9% em 12 meses, com 2,4 milhão de novos acessos, disse.