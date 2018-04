Petrobras anuncia fase vinculante em mais três campos em águas rasas

A Petrobras divulgou nota hoje (6) anunciando a fase vinculante dos processos de cessão da totalidade dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás em três conjuntos de campos em águas rasas: Polos Pargo, Sergipe e Merluza, nos estados do Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.

A iniciativa dá continuidade ao Fato Relevante, de 28 de julho do ano passado, e ao Comunicado ao Mercado de 4 de outubro último. Nessa etapa, os interessados habilitados na fase anterior receberão cartas-convite com instruções detalhadas sobre os processos de desinvestimento, incluindo as orientações para a realização de due diligence (diligência prévia) e para o envio das propostas vinculantes.

Segundo a Petrobras, a divulgação ao mercado está em sintonia com a sistemática para desinvestimentos da companhia e alinhada às orientações do Tribunal de Contas da União.