Um dia após decisão do STF, bolsa de valores abre em alta e dólar em queda

Na abertura do mercado hoje (5), após a decisão da noite de ontem (4) do Supremo Tribunal Federal (STF) de negar o habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar começou o dia em queda e o Índice Ibovespa em alta.

Por volta das 12h40, o dólar estava em queda, cotado a R$ 3,32, uma variação negativa de 0,54%.

O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo abriu nesta quinta-feira (5) em alta de 2,07%, aos 86.106 pontos. Por volta do meio dia, o índice registrava 85.833, ainda em alta de 1,75%.

O dia ontem (4) foi marcado por tensões no Brasil e no exterior, a moeda norte-americana voltou a subir e fechou no maior valor em 11 meses. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 3,341, com pequena alta de R$ 0,002 (0,08%). A cotação está no valor mais alto desde 18 de maio do ano passado, de R$ 3,389.

Na Bolsa de Valores, o dia de ontem foi de cautela. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou a sessão com queda de 0,31%, aos 84.360 pontos. Em baixa pela terceira sessão seguida, o indicador começou o dia com forte recuo, mas oscilou bastante ao longo das negociações até reduzir o ritmo de queda.

Além das tensões com o julgamento do habeas corpus do ex-presidente, o mercado financeiro foi influenciado pela escalada de medidas comerciais entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo. Ontem, o país asiático retaliou o governo norte-americano com a sobretaxação de veículos e de soja, que atingirão US$ 50 bilhões e corresponderão à tarifação adicional anunciada na terça-feira (3) pelo presidente Donald Trump sobre uma série de bens chineses.

Hoje, o índice Dow Jones Industrial abriu em alta de 0,44%, enquanto o seletivo S&P 500 ganhava 0,53%, e o índice composto da Nasdaq subia 0,78%.

* Com informações da Agência EFE