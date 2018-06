BNDES anuncia pagamento de R$ 30 bilhões ao Tesouro Nacional

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá efetivar amanhã (29) o pagamento de R$ 30 bilhões ao Tesouro Nacional. O montante é referente a contratos firmados com a União entre 2008 e 2014. Em comunicado divulgado hoje (28), a instituição financeira informou que o pagamento havia sido aprovado pela diretoria do banco no dia 13 de junho e pelo Conselho de Administração na semana passada.

Entre 2008 e 2014, o BNDES recebeu da União empréstimos que totalizam cerca de R$ 532 bilhões. Em 2016, houve uma devolução superior a R$ 100 bilhões e, em 2017, de cerca de R$ 50 bilhões. No final do ano passado, o Banco Central manifestou a expectativa de receber mais R$ 130 bilhões em 2018. Em janeiro, o BNDES informou que pretendia atender ao pedido.

Em março, R$ 30 bilhões já haviam sido devolvidos. Com mais esta devolução de R$ 30 bilhões, restarão R$ 70 bilhões para alcançar os R$ 130 bilhões solicitados para este ano. Os pagamentos do BNDES contribuem para a redução da dívida pública e também para o cumprimento da regra de ouro, que impede o endividamento do governo para pagar despesas de custeio, como salários de servidores.

De acordo com o BNDES, desde dezembro de 2015, R$ 240 bilhões em dívidas com a União já foram liquidados.

