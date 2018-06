BNDES libera R$ 508 milhões para melhorias em aeroporto de Confins

A concessionária BH Airport vai receber um financiamento de R$ 508 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a quitação de um empréstimo-ponte e a realização de obras de ampliação e modernização previstas no contrato de concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins, em Minas Gerais.

Os recursos correspondem a 52% do valor total do projeto, no valor de R$ 983 milhões e a 69% do investimento financiável. O prazo total do financiamento é de 208 meses, pouco mais de 17 anos.

A verba será usada na ampliação e modernização do aeroporto, que devem ser realizados até dezembro deste ano. Entre as melhorias estão a expansão de serviços aeroportuários (pontes de embarque, posições para aeronaves, balcões de check-in, canais de inspeção de passageiros) e de comodidades (lojas, restaurantes, praça de alimentação, vagas de estacionamento).

rande parte dos investimentos no aeroporto de Confins já foi realizada com os R$ 406 milhões antecipados pelo empréstimo-ponte do BNDES em 2015. Como resultado, a capacidade do aeroporto dobrou, chegando hoje a 22 milhões de passageiros/ano.

Desde meados de 2014, quando começou a concessão do aeroporto, o índice de satisfação do passageiro de Confins passou de 3,31 para 4,62 (em uma escala de 0 a 5), conforme Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro realizada pelo Ministério dos Transportes. O aeroporto é hoje um dos três melhores do país.