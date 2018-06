Bovespa abre em queda, com dólar estável

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu (21) em queda, registrando uma baixa de 0,45% com 71.836 pontos às 10h20. As ações preferenciais das grandes companhias acompanham a tendência de queda, com os papéis da Petrobras caindo 0,43% e do Itaú, 0,35%, no início do pregão. Os investidores monitoram o cenário exterior, com a guerra comercial crescente entre Estados Unidos e China, revertendo a alta na Bovespa nos dois últimos dias.

O dólar abriu o dia com leve queda de 0,20%, cotado a R$ 3,7708 para a venda. A moeda norte-americana oscilou ontem, antes do anúncio da manutenção da taxa Selic em 6,5% ao ano, fechando a R$ 3,7782, depois de atingir uma máxima no dia de R$ 3,7867. Na abertura do pregão de , o Banco Central não anunciou leilão extraordinário de swaps cambial. , foi feita uma venda futura da moeda norte-americana totalizando US$ 2 bilhões, dos US$ 10 bilhões anunciados para esta semana para conter uma eventual alta do dólar.