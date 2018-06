Confiança do comércio recua 3 pontos e cai para 89,6 em junho

O Índice de Confiança do Comércio, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 3 pontos de maio para junho e atingiu 89,6 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. Com o resultado, o indicador retornou para o nível registrado em setembro de 2017.

A queda da confiança atingiu empresários de oito dos 13 segmentos do comércio pesquisados. O Índice de Situação Atual, que mede a opinião dos empresários em relação ao momento presente, caiu 2,2 pontos e atingiu 87,2 pontos – menor nível desde dezembro de 2017 (85,6 pontos).

O Índice de Expectativas, que mede a confiança em relação aos próximos meses, caiu ainda mais: 3,8 pontos. Com isso, esse subíndice chegou a 92,4 pontos, o menor valor desde agosto de 2017 (89,6 pontos).

De acordo com o pesquisador da FGV Rodolpho Tobler, a queda da confiança mostra que a recuperação que o setor vinha apresentando até o início de 2018, começou a perder fôlego no segundo trimestre. "[Isso ocorre] devido ao ritmo lento da economia, o tímido avanço do mercado de trabalho e a greve dos caminhoneiros de maio”, disse.