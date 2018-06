Dólar abre em alta de 0,96%

O dólar abriu hoje (19) em alta de 0,96%, cotado a R$ 3,7758, às 10h, influenciado por novas notícias da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China.

O Banco Central segue com a estratégia de swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana), com a previsão de injetar US$ 10 bilhões no mercado cambial esta semana. Ontem (18), o dólar acumulou alta de 0,27%, fechando a R$ 3,74 para venda.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu hoje o pregão em baixa de 0,79%, com 69.250 pontos às 10h18. O Ibovespa também registrou perdas ontem, fechando em queda de 1,33% com 69.814 pontos.