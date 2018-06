Dólar abre em baixa; Bovespa opera em leve alta

O dólar abriu o pregão de (22) com uma queda de 0,51%, cotado em R$ 3,7452 na venda com a expectativa do Banco Central injetar os US$ 10 bilhões previstos para esta semana em swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana). Até , o BC colocou US$ 4 bilhões nos leilões extraordinários de swaps cambiais do total previsto.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) iniciou o pregão do dia em alta de 0,15% com 70.181 às 10h, mantendo volume baixo de negócios na parte da manhã durante o jogo da seleção brasileira na Copa da Rússia.