Dólar abre praticamente estável nesta terça

Em meio ao conflito comercial entre Estados Unidos e China, o dólar abriu (26) estável, com queda de 0,01% cotado em R$ 3,7776 para a venda depois de cair 0,14%. O Banco Central segue estratégia de anunciar somente momentos antes os leilões de swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) e os leilões de linha (venda com compromisso de recompra). , o BC realizou um leilão de linha de US$ 500 milhões dos US$ 3 bilhões anunciados como disponíveis.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu (26) em alta de 0,57%, com 71.292 pontos às 10h20. A tendência de alta, no terceiro dia consecutivo, também era seguido pelos papéis de empresas de grande porte na Bovespa, com a Petrobras subindo 1,05% e a Eletrobras, 1,25%.