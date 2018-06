Dólar está em alta cotado a R$ 3,85

Mesmo com atuação do Banco Central (BC), o dólar está em alta hoje (27). Às 12h50, a moeda americana estava cotada para venda a R$ 3,8536, com alta de 1,46%.

Hoje, o BC realizou leilões de venda de dólares com compromisso de recompra no futuro, chamado de leilão de linha, segundo anunciado ontem. Foi anunciada a oferta de US$ 2,5 bilhões e foram aceitas propostas de US$ 2,425 bilhões.

Além disso, o Banco Central fez leilão de swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda de dólares no futuro para rolagem do vencimento de julho.

Ontem, o dólar fechou o dia com uma alta de 0,53%, valendo R$ 3,7980.