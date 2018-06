Dólar fecha em baixa após atuação do BC; Ibovespa tem queda de 2,8%

O dólar recuou 0,51% hoje (21), fechando o dia cotado a R$ 3,7633 para venda. O Banco Central voltou a atuar no mercado de swaps cambiais (venda da moeda norte-americana no mercado futuro) para segurar a cotação abaixo dos R$ 3,80.

A autoridade financeira injetou US$ 4 bilhões na semana, dos US$ 10 bilhões anunciados até amanhã para conter a alta do dólar. O BC já havia realizado leilões extraordinários entre os dias 8 e 15, totalizando US$ 24,5 bilhões.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) fechou hoje (21) em queda acentuada de 2,84%, com 70.074 pontos, revertendo a alta nos dois últimos dias.

Tensões externas com notícias do acirramento da guerra comercial entre os Estados Unidos e China influenciaram na baixa da Bovespa, com as ações preferencias da Petrobras registrando grande queda, caindo 6,42%, mesma tendência dos papéis da Vale com perdas de 3,13%, Bradesco caindo 4% e Itaú com perdas de 2,69%.

