Dólar fecha o dia em alta de 0,53%, cotado a R$ 3,7980

O dólar fechou o dia com uma alta de 0,53%, valendo R$ 3,7980 na venda, com sua cotação oscilando pela ausência de leilões extraordinários da moeda norte-americana do Banco Central. Na última sexta-feira, o BC anunciou a continuidade dos leilões de swaps cambiais (venda futura do dólar) e um leilão de linha (venda com compromisso de recompra) de até US$ 3 bilhões, realizando ontem (25) uma oferta de US$ 500 milhões.

O índice Ibovespa da B3 (bolsa de valores de São Paulo) encerrou o dia em alta de 0,64%, com 71.404 pontos, com os papéis da Petrobras subindo 2,17% e Vale 2,50%.