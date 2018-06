Dólar fecha semestre com valorização de 16,98%

O dólar fechou o primeiro semestre acumulando uma valorização de 16,98%. A moeda norte-americana começou os três primeiros meses do ano registrando queda de 0,43%, para depois acumular uma alavancada de 17,49% de abril a junho.

No último pregão de junho, o dólar fechou em alta de 0,56%, cotado a R$ 3,8773 na venda. Os investidores seguem atentos à guerra comercial entre Estados Unidos e China no cenário externo e ao quadro eleitoral interno para eleição presidencial em outubro.

O Banco Central, desde 14 de maio, atua no mercado realizando swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) e de leilões de linha (venda com compromisso de recompra). O BC já injetou US$ 43 bilhões com essas operações, desde maio.

O Ibovespa, índice da B3 (bolsa de valores de São Paulo) fechou em alta hoje de 1,39%, com 72.762 pontos no último pregão do mês de junho. Os papéis preferenciais da Petrobras foram o destaque, com alta de 3,55%.