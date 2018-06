Dólar recua 0,51% e Ibovespa fecha em alta

O dólar fechou o pregão de hoje (28) registrando queda de 0,51%, cotado a R$ 3,8557 para venda. A cotação da moeda norte-americana inverte a forte alta registrada ontem, quando o dólar disparou 2,04% e chegou a R$ 3,8755. A tranquilidade durante o dia evitou que o Banco Central realizasse novos leilões de swaps cambiais, como os registrados ontem na ordem de US$ 2,4 bilhões.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) reagiu à queda de ontem, fechando hoje (28) em alta de 1,64% com 71.766 pontos. As ações das empresas de grande porte, chamadas de blue chip, acompanharam a recuperação da Bovespa, fechando em alta. Os papéis preferenciais da Petrobras subiram 0,12%, da Vale 1,91% e do Itaú 3,06%.