Dólar sobe 1% depois de altas e baixas durante o dia

Marcado por oscilações entre extremos de alta e baixa, o dólar fechou o pregão de (20) subindo 1,03%, cotado a R$ 3,7827 na venda. A moeda norte-americana chegou durante o dia ao patamar mínimo de R$ 3,7064 e durante o pregão aproximou-se de R$ 3,7880.

O Banco Central aguardou o começo da tarde para atuar no leilão de swap cambial, injetando até agora US$ 2 bilhões, dos US$ 10 bilhões anunciados para a semana. Ontem (19), pela primeira vez desde 11 de maio, a autoridade monetária interrompeu os leilões de swap cambial.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) fechou o pregão de (20) em alta de 1,02%, com 72.123 pontos, com ações das empresas de grande porte puxando a tendência positiva. Os papéis preferenciais da Petrobras subiram 5,12%, do Itau, 1,85%, Vale, 1,06% e Bradesco 2,14%.

