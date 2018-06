Estatais registram lucro 44,8% maior no primeiro trimestre de 2018

Os cinco maiores grupos das empresas estatais, composto por Petrobras, Eletrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, tiveram lucro de R$ 15,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano (janeiro a março). O valor é 44,8% superior ao obtido no mesmo período de 2017, quando essas empresas, que representam 90% do total de ativos do setor estatal federal, haviam apresentado lucro de R$ 10,4 bilhões.

Os dados fazem parte do 6° Boletim das Estatais Federais, divulgado hoje (21) pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. “Os resultados das empresas estatais federais continuam evoluindo positivamente, tendo em vista os esforços para a melhoria da governança e reestruturação das empresas”, informou a pasta, em nota.

O boletim também traz dados referentes à redução do quadro de pessoal das estatais. O total de empregados é de 500.967 pessoas, o que representa queda de 0,7% em relação ao mês de dezembro de 2017, e 8,9% em relação ao fechamento do ano de 2015, quando as empresas apresentavam um número total de 550.208 empregados.

O nível de endividamento das empresas ficou baixou para R$ 390 bilhões, o melhor resultado desde 2014. No ano passado, o endividamento das estatais era de R$ 412 bilhões. Se comparado com o endividamento de dezembro de 2015 (R$ 544 bilhões), a redução total foi 28,3% em relação ao número atual.

O Programa de Dispêndios Globais (PDG) é de R$ 1,7 trilhão para 2018, informou ainda a Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, órgão vinculado ao Planejamento. Atualmente, existem 144 estatais federais no país.