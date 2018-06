Leilão de linhas de transmissão da Aneel é suspenso por liminar

Uma decisão judicial suspendeu o leilão que seria feito (28) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na Bolsa de Valores, em São Paulo, o primeiro de transmissão de energia do ano. A decisão liminar foi obtida em favor da Jaac Materiais e Serviços, que ficou de fora do leilão por não apresentar as garantias necessárias para a sua participação.

A Advocacia-Geral da União informou que negocia com a empresa, já que a intenção da Jaac é entrar no leilão. “A decisão é na linha de garantir a participação dela e não suspender o certame”, disse o diretor da Aneel, André Pepitone. Segundo ele, a decisão poderá ser revertida e o leilão poderá ser retomado em instantes.

No leilão, serão negociados 20 lotes de linhas de transmissão de energia elétrica, que deverão gerar R$ 6 bilhões em investimentos e aproximadamente 13,6 mil empregos. Há ainda a expectativa de que o consumidor venha a pagar menos pelo consumo de energia.