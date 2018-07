Ações da Embraer caem na Bovespa após anúncio com a Boeing

As ações da Embraer despencaram na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) após o anúncio de criação de uma joint venture com a empresa norte-americana Boeing. Os papéis da empresa aérea registravam queda de 13,69% às 14h14. As ações da Embraer acumulavam alta de quase de 35% no ano até o anúncio de hoje (5) com a Boeing.

O índice B3 (bolsa de valores de São Paulo) oscila durante o pregão de hoje alternando pequenas alta e baixo. O índice Bovespa que operava em pequena alta de 0,02% com 74.754 pontos às 14h19, registrando queda também nos papéis da Eletrobras, além das grandes perdas das ações da Embraer. O dólar acompanhava as oscilações do mercado, com pequena alta de 0,22%, cotado a R$ 3,9212 na venda.