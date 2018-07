Dieese aponta inflação de 1,38% em junho na capital paulista

O custo de vida na capital paulista, a maior do país, subiu 1,38% de maio para junho de acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Combustíveis, carne, leite e serviços públicos foram responsáveis pela inflação em junho, de acordo com a pesquisa Índice do Custo de Vida (IVC-Dieese).

A taxa ficou acumulada em 4,24% entre julho de 2017 e junho de 2018, e no primeiro semestre do ano fechou em 2,25%. O setor de transportes aumentou 2,61%, seguido por alimentação 2,04%, despesas diversas 1,86% e habitação (1,45%). O aumento no setor de transportes foi causado por reajustes em alguns de seus produtos, como a gasolina (0,30 pontos porcentuais e álcool (0,08 pontos porcentuais). Na alimentação, a carne bovina se destacou no mês com aumento de 0,19 pontos porcentuais, aves (0,11 pontos porcentuais) e leite longa vida (0,05 pontos porcentuais).