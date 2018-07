Disputa comercial entre EUA e China faz dólar subir 0,31%

O dólar começou nesta sexta-feira (6) em alta de 0,31%, cotado a R$ 3,9446 na venda influenciado pelo início da disputa comercial entre Estados Unidos e China, com o governo norte-americano fixando, a partir de hoje, a taxação na importação de produtos chineses e o Ministério do Comércio da China apresentando uma ação, em contrapartida, contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os investidores também alimentam a expectativa de uma intervenção do Banco Central no mercado cambial, que não executou durante esta semana nenhum leilão extraordinário de swaps cambial (venda futura da moeda norte-americana).

O índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) iniciou a manhã de hoje oscilando, com pequena alta de 0,06% logo na abertura do pregão e baixa de 0,32%, com 74.317 pontos registrados às 10h27. Os papéis da Embraer também oscilavam na abertura do mercado, registrando pequenas baixas e altas, como a queda de 1% às 10h30. Ontem, as ações da Embraer fecharam o dia em queda de 14,29% após o anúncio da criação da joint venture com a empresa norte-americana Boeing.