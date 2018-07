Dólar abre em queda de 0,35%, cotado a R$ 3,8974

A expectativa de que o Banco Central volte a atuar no mercado cambial colaborou na abertura do mercado de câmbio de hoje (03) para a queda de 0,35% do dólar, cotado a R$ 3,8974 para venda. A moeda norte-americana chegou a bater ontem (2) R$ 3,9111, sem nenhum leilão extraordinário de swaps cambial (venda futura do dólar) ou leilão de linha (venda com compromisso de recompra) anunciado pelo BC no primeiro pregão do segundo semestre.

Os investidores continuam atentos ao cenário externo, com a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, além das incertezas no cenário político nacional.

O Ibovespa, índice da B3, bolsa de valores de São Paulo, abriu o pregão de hoje (3) em alta de 0,98%, com 73.552 pontos, às 10h13.