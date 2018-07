Dólar fecha cotado em R$ 3,86 e Bovespa sobe 0,61%

Depois de oscilar com tendência de alta na abertura do pregão de (6), o dólar fechou o dia em baixa de 1,67%, cotado a R$ 3,8687 para venda.

O jogo da seleção brasileira no meio da tarde ajudou no baixo volume de negócios, e os investidores seguem atentos aos movimentos do Banco Central, que fecha a semana sem efetuar nenhum leilão extraordinário de swaps cambial (venda futura da moeda norte-americana).

Bolsa

O índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) encerrou a semana em alta de 0,61%, com 75.007 pontos, depois de oscilar durante a abertura do pregão pela manhã. A Bovespa fecha a primeira semana do segundo semestre acumulando alta de 3%.

As ações da Embraer voltaram a registrar queda de 2,12%, após caírem 14,29% com o anúncio da criação da joint venture com a Boeing.