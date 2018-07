Dólar fecha em leve alta de 0,45%; ações da Petrobras se valorizam

Em pregão influenciado pelo feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, o dólar fechou a cotação de (04) em pequena alta de 0,45%, valendo R$ 3,9130 na venda. Os investidores seguem atentos aos rumos da disputa comercial entre Estados Unidos e China, que á o próximo capítulo na próxima -feira (6) com o início do prazo anunciado pelo governo norte-americano para taxação dos produtos chineses.

O Banco Central (BC) completa o terceiro dia da semana sem efetuar swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) extraordinários, mesmo divulgando na última semana que pretende continuar a atuar no mercado cambial para conter eventual alta do dólar.

Bolsa de valores

O Ibovespa, índice da B3 (bolsa de valores de São Paulo), terminou o pregão de (04) em alta de 1,46%, com 74.743 pontos. O clima favorável para fechamento positivo contou com a valorização dos papéis preferenciais da Petrobras, que subiram 5,43%.