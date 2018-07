Dólar registra queda de 0,40%, valendo R$ 3,8954

A cotação do dólar registrou hoje (03) uma queda de 0,40%, fechando a R$ 3,8954 na venda depois de saltar ontem quase 1%. Notícias favoráveis no mercado chinês influenciaram uma calmaria no cenário econômico interno, depois da moeda norte-americana ultrapassar ontem a barreira dos R$ 3,90, no primeiro pregão do segundo semestre do ano.

O Banco Central, pelo segundo dia da semana, não realizou nenhum leilão extraordinário no mercado cambial, mesmo anunciando na última sexta-feira que permaneceria atuando com swaps cambiais extraordinários (venda futura da moeda norte-americana) e leilões de linha (venda com compromisso de recompra).

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a fechar hoje (03) em alta no segundo pregão da semana, registrando 1,14%, com 73.667 pontos. O destaque das ações ficou por conta dos papéis da Embraer, que subiram 5,10%.