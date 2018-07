Greve de caminhoneiros faz inflação de SP subir para 1,01% em junho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), registrou 1,01% em junho. Em maio, o índice ficou em 0,19%. A alta da inflação na capital paulista é resultado da greve dos caminhoneiros e se refletiu principalmente nos setores de alimentos e transporte na cidade de São Paulo.

O levantamento aponta que os preços no grupo de alimentação aumentaram 3,14 % em junho, diante de 0,62 % em maio, sendo a categoria com o maior impacto no crescimento dos preços ao consumidor em São Paulo. O setor de transporte subiu 1,01 % em junho, sobre 0,59 % em maio.

O IPC-Fipe verifica as variações do custo de vida das famílias paulistanas com renda entre 1 e 10 salários mínimos e é um dos mais antigos indicadores econômicos do Brasil, criado em 1939.