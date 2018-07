PPI confirma a inclusão de duas ferrovias no programa de concessões

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) confirmou hoje (6), em reunião extraordinária, a inclusão de duas ferrovias no programa de concessões do governo: a EF- 118, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, e o tramo norte da EF-151, conhecida como Ferrovia Norte-Sul.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a EF-118 será viabilizada por meio das prorrogações de contratos de concessão existentes, nos mesmos moldes das ferrovias qualificadas na 7ª reunião do Conselho do PPI, ocorrida no último dia 2.

Quanto ao tramo Norte da ferrovia Norte-Sul, foi estabelecido que será elaborado um projeto de engenharia para a ligação entre Açailândia (MA) e Barcarena (PA), conectando a ferrovia Norte-Sul ao porto de Vila do Conde. “Assim, será possível identificar a melhor alternativa para esta conexão, que reforçará a estratégia de diminuir a distância entre a produção nacional e o mercado externo, providência esta fundamental para viabilizar um possível processo de concessão desta ferrovia”, informou a Secretaria-Geral da Presidência da República.

