Dólar volta ao patamar de R$ 4,15, após três pregões de baixa

Depois de três pregões em baixa, a cotação da moeda norte-americana fechou (11) em alta de 1,48%, valendo R$ 4,1542 para venda, o segundo maior patamar desde janeiro de 2016. Nos três pregões em baixa, o dólar acumulava um recuo de 1,44%. O Banco Central manteve os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura do dólar.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão de em queda de 2,33%, com 74.656 pontos. Os papéis da Petrobras também fecharam em baixa, desvalorizadas em 3,79%, com Itau perdendo 3,65% e Bradesco com menos 3,57%.