Dólar encerra dia em alta, cotado a R$ 3,76; Bovespa também tem queda

O dólar comercial encerrou o primeiro pregão da semana em alta de 0,65%, cotado a R$ 3,7645 para venda. O movimento da moeda norte-americana deverá ser de baixa liquidez na semana, considerando o feriado de amanhã (20) do Dia da Consciência Negra e na -feira (22) no mercado norte-americano com o Dia de . A valorização do dólar interrompe com a série de queda registrada na última semana, quando encerrou em baixa de 1,28%, cotado a R$ 3,73. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambiais, sem efetuar leilões extraordinários da moeda norte-americana.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou o pregão de (19) em queda de 0,69%, com 87.900 pontos. A semana começa com a tendência invertida da última -feira, quando a Bovespa registrou forte alta, subindo 2,96% com 88.515 pontos. Os papéis da Petrobras registraram alta de 0,78%, enquanto Itau teve pequena queda de 0,06% e Bradesco com menos 1,07%.