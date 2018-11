Dólar fecha em queda, cotado a R$ 3,78

O dólar comercial fechou o pregão de (14) em queda de 1,28%, cotado a R$ 3,7822 para venda, encerrando os últimos dois dias de fechamento em alta. A desvalorização da moeda norte-americana nesta quarta-feira é a maior desde .

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em alta de 1,25%, com 85.973 pontos.



Os papéis da Petrobras encerraram o dia com valorização de 2,68%; os do Itaú, em alta de 0,39%; e os do Bradesco com mais 0,94%. As ações da Vale caíram 2,61%.