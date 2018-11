Internet é meio para checar credibilidade de instituições financeiras

Com o aumento no número de fintechs, empresas de inovação no setor financeiro, que oferecem investimentos, cresce também a insegurança em relação a fraudes ou à perda o dinheiro aplicado.

Segundo o diretor da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) e o fundador do Yubb, buscador de investimentos online, Bernardo Pascowitch, a insegurança em relação às instituições de investimento menores e menos conhecidas faz com que muitos brasileiros hesitem em aplicar seu dinheiro. “Percebemos que o principal fator na hora de uma pessoa fazer um investimento, principalmente para as pessoas que vão fazer a primeira aplicação, é saber se aquela empresa é confiável, se não é uma fraude. Esse é o principal fator de insegurança das pessoas.”

No site do Banco Central (BC), é possível consultar se uma instituição financeira está autorizada a funcionar pela autarquia. Além disso, o cliente pode registrar reclamação no BC, caso tenha algum problema de relacionamento. Outra opção é o site consumidor.gov.br, um serviço público que permite a interlocução direta entre usuários e empresas para solução de conflitos de consumo.

Hoje (12) foi lançada uma outra ferramenta que pode ajudar os investidores na hora de escolher a instituição financeira. É uma plataforma do Yubb em que os próprios investidores avaliam as empresas em categorias como atendimento, custos, taxas e rentabilidade. Segundo Pascowitch, na fase inicial, em que a novidade estava aberta apenas para alguns usuários selecionados, cerca de 5 mil avaliações foram feitas sobre bancos grandes, médios, financeiras, corretoras, robôs de investimentos, fintechs e outras empresas.

A bancária Thaynã Idalice Veras dos Santos, de 32 anos, disse que avaliou a corretora em que abriu uma conta. “Achei interessante porque a empresa vai escutar minha opinião, deixa o cliente mais próximo”, disse.

"Percebemos que ter recomendações, seja de amigos, conhecidos ou outros investidores, é um dos principais fatores que levam as pessoas a escolher instituições para investir. Por isso, criamos a plataforma para as pessoas consultarem e pesquisarem informações sobre as empresas de investimento antes de realizar uma aplicação, visualizando avaliações com base na satisfação de quem já investiu", explicou Pascowitch.

Segundo Pascowitch, ter acesso a recomendações é crucial para quem está conhecendo uma empresa, mas ainda tem medo e insegurança de aplicar seu dinheiro em uma instituição financeira média ou pequena. “Entretanto, são justamente essas instituições que oferecem, muitas vezes, as melhores opções para a população brasileira aplicar seu dinheiro”, destacou.

De acordo com ele, o consumidor não terá dados pessoais, nem mesmo o nome, divulgado na plataforma por questão de segurança. Se o cliente tiver algum problema com a instituição em que investiu, pode optar por enviar a reclamação pelo site. A instituição, assim, poderá responder ao cliente por meio da ferramenta.

Ao fazer a avaliação, os usuários precisam concordar que não estão vinculados com a empresa avaliada (por exemplo, não podem ser funcionários, parentes de funcionários, sócios, entre outros), não receberam nenhuma recompensa ou benefício e que a farão de forma honesta e sincera.